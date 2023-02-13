Я профессиональный Digital художник, UX|UI дизайнер, разработчик и контентмэйкер.
Стараюсь создать что-то неординарное и уникальное!
Если вам это интересно - пишите, буду рад сотрудничеству в любой из следующих ниш:
- Создание сайтов-визиток, брендфэйсов, таплинков и т.д.
- Разработка Логотипов, аудентики, фирменного стиля.
- Создание посадочных страниц (landing page), и интернет магазинов.
- Напишу статью, создам контент или наполню ресурс оригинальным текстом.
- Нарисую или создам любое изображение по вашему запросу.
- Превью, короткий видео ролик, анимацию
- Флаер, Коллаж, Рекламные баннеры, Аватарку для соцсетей.
- Мобильные и настольные игры. Придумываю различные лор, сеттинги, истории для игр. Прорабатываю анимации, механики и сюжеты.
Также делаю обработку и ретушь фотографии, обновление, покраску и улучшение качества старых фото.
Работаю в Adobe Photoshop/Illustrator, Figma, WebFlow, WordPress, Tilda, с нейросетями и реальными фото.
Обращатесь, буду рад сотрудничеству и работе в интересных проектах!
Цена договорная, в зависимости от сложности и количества.
Попробую воплотить любые ваши идеи!
- Создаю объекты, иконки, кнопки и окна для игр16 просмотров