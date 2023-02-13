Дизайнер, Разработчик, Копирайтер, Художник, AI-er

Я профессиональный Digital художник, UX|UI дизайнер, разработчик и контентмэйкер.



Стараюсь создать что-то неординарное и уникальное!

Если вам это интересно - пишите, буду рад сотрудничеству в любой из следующих ниш:



- Создание сайтов-визиток, брендфэйсов, таплинков и т.д.

- Разработка Логотипов, аудентики, фирменного стиля.

- Создание посадочных страниц (landing page), и интернет магазинов.

- Напишу статью, создам контент или наполню ресурс оригинальным текстом.

- Нарисую или создам любое изображение по вашему запросу.

- Превью, короткий видео ролик, анимацию

- Флаер, Коллаж, Рекламные баннеры, Аватарку для соцсетей.

- Мобильные и настольные игры. Придумываю различные лор, сеттинги, истории для игр. Прорабатываю анимации, механики и сюжеты.



Также делаю обработку и ретушь фотографии, обновление, покраску и улучшение качества старых фото.



Работаю в Adobe Photoshop/Illustrator, Figma, WebFlow, WordPress, Tilda, с нейросетями и реальными фото.



Обращатесь, буду рад сотрудничеству и работе в интересных проектах!



Цена договорная, в зависимости от сложности и количества.

Попробую воплотить любые ваши идеи!