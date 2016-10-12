Ищем front-end программиста для разработки сайта-сервиса целиком на JavaScript. Адаптивная верстка, API и backend уже подготовлены. Пример верстки высылаем при оценке работ. Описание требуемого функционала Вы можете посмотреть в ТЗ во вложении. Разработка должна ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты (psd) для десктопной, мобильной и планшетной версий. Условия работы на проекте: - приступить к проекту нужно уже ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты (psd). Условия работы на проекте: - приступить к проекту нужно уже сейчас (задача срочная). - уделять ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $9
Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты. Предметом разработки являются сверстанные страницы сайт «SmadyDevices» компании «Smady Devices LTD». Цель проекта – оказание комплекса платных услуг по ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад