SmadyDevices

Ирина SmadyDevices

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Front-end разработка для Web-приложения

    Ищем front-end программиста для разработки сайта-сервиса целиком на JavaScript. Адаптивная верстка, API и backend уже подготовлены. Пример верстки высылаем при оценке работ. Описание требуемого функционала Вы можете посмотреть в ТЗ во вложении. Разработка должна ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Добрый день, фрилансеры!  Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты (psd).  Условия работы на проекте:  - приступить к проекту нужно уже сейчас (задача срочная). - уделять ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт по макетам

    $9

    Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты. Предметом разработки являются сверстанные страницы сайт «SmadyDevices» компании «Smady Devices LTD».  Цель проекта – оказание комплекса платных услуг по ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад