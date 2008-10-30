Smagambetov

Требуется, разработка (на основе подходящего шаблона) туристического каталога(html). Примерно как сайт www.tourua.com В каталоге будут регистрироваться турфирмы и нужно чтобы были реализованы следующие инструменты: - система управления; - вход для зарегистрированных турфирм (с возможностью добавлять/редактировать туры); - в центре: поиск ...