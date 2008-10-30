Smagambetov

Мансур Smagambetov

 
43 годаКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Доработать действующий сайт на WordPress + лого

    $500

    Исходные данные: Сайт о культуре, досуге (новости, события, статьи и т.д.) функционирует на WORDPRESS по адресу: artinfo (точка) kz Что требуется сделать: I. РЕБРЕНДИНГ ЛОГОТИПА Создание логотипа сайта о культуре + несколько элементов фирменного стиля, продолжающие дизайн самого ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Календарь событий для блога

    Для существующего блога на WordPress, установить календарь событий. 1) Без использования плагинов / календарь не должен слететь при очередном обновлении Wordpress; 2) События должны добавляться по аналогии с плагином News, Press Releases &amp; Events, но только 2 ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать действующий сайт на WordPress

    Шлифовка интерфейса, юзабилити, внешнего вида действующего сайта, разработка дополнительного функционала. Пожалуйста ознакомьтесь с технической спецификацией до подачи заявки. Цена проекта договорная.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта-визитки для Event агентства

    $100

    Техническое задание по созданию сайта-визитки для Event агентства 1. Создание сайта визитки: - Годовой хостинг(объем не оговаривается) - Регистрация домена в зоне kz - Удобная система управления сайтом - Язык сайта – русский - Счетчик Google analytics - Первичное наполнение сайта информацией, ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $100

    Сайт: www.snaby.ru, www.snaby.kz Нужна комплексная раскрутка и оптимизация сайта. Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков до 250 -300 в сутки, среднее количество новых регистраций - 5 в сутки. Сайт новый, около 5 месяцев, сейчас посещаемость около ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен туристический каталог на основе шаблона

    Требуется, разработка (на основе подходящего шаблона) туристического каталога(html). Примерно как сайт www.tourua.com В каталоге будут регистрироваться турфирмы и нужно чтобы были реализованы следующие инструменты: - система управления; - вход для зарегистрированных турфирм (с возможностью добавлять/редактировать туры); - в центре: поиск ...

    HTML
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex_91
33 годаАвстрия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта-визитки для Event агентства
Человек адекватный. При выполнении его заказа на разработку сайта проблем не возникало. Ответственный и порядочный человек! Работал с ним без предоплаты - доверять можно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличная работа! Результатом остался очень доволен! Исполнитель ответственный, клиентоориентированный, с ходу понимает пожелания заказчика, выполняет оговоренный объем работы в заданные сроки, подходит к работе с энтузиазмом. Работать с ним одно удовольствие!
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