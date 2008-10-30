Smagambetov

Исходные данные: Сайт о культуре, досуге (новости, события, статьи и т.д.) функционирует на WORDPRESS по адресу: artinfo (точка) kz Что требуется сделать: I. РЕБРЕНДИНГ ЛОГОТИПА Создание логотипа сайта о культуре + несколько элементов фирменного стиля, продолжающие дизайн самого ...
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для существующего блога на WordPress, установить календарь событий. 1) Без использования плагинов / календарь не должен слететь при очередном обновлении Wordpress; 2) События должны добавляться по аналогии с плагином News, Press Releases & Events, но только 2 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Шлифовка интерфейса, юзабилити, внешнего вида действующего сайта, разработка дополнительного функционала. Пожалуйста ознакомьтесь с технической спецификацией до подачи заявки. Цена проекта договорная.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Техническое задание по созданию сайта-визитки для Event агентства 1. Создание сайта визитки: - Годовой хостинг(объем не оговаривается) - Регистрация домена в зоне kz - Удобная система управления сайтом - Язык сайта – русский - Счетчик Google analytics - Первичное наполнение сайта информацией, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Сайт: www.snaby.ru, www.snaby.kz Нужна комплексная раскрутка и оптимизация сайта. Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков до 250 -300 в сутки, среднее количество новых регистраций - 5 в сутки. Сайт новый, около 5 месяцев, сейчас посещаемость около ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется, разработка (на основе подходящего шаблона) туристического каталога(html). Примерно как сайт www.tourua.com В каталоге будут регистрироваться турфирмы и нужно чтобы были реализованы следующие инструменты: - система управления; - вход для зарегистрированных турфирм (с возможностью добавлять/редактировать туры); - в центре: поиск ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад