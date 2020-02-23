Full stack веб разработчик

Здравствуйте, я занимаюсь веб разработкой около 1 года. Использую в проектах только популярные технологии. Гарантия качества и скорости своей работы, пишу понятный и аккуратный код.

Предоставляю на данный момент такие услуги как:

1) Верстка многостраничного или одностраничного сайта;

2) Доработка сайта;

3) Изменение или удаление контента;

4) Скопировать сайт

5) Написание или исправление скриптов на js

6) Написание ботов вк

7) Адаптация, ускорение загрузки сайта

Имею такой стек технологий, но развиваюсь дальше.

html, css, js, CMS WordPress, jQuery, bootstrap, адаптивный веб-дизайн, ajax, mysql, git, webpack, gulp, BEM, vue, php, laravel

Готов пойти на долговременное сотрудничество.