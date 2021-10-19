Smailova1990

Екатерина Смаилова Smailova1990Smailova1990
Добро пожаловать!
Екатерина Smailова - копирайтер.
Создаю уникальный контент, согревающий души.
Магическим образом SEOОптимизирую статьи под ваши потребности и под запросы поисковых систем.
Пытаюсь приручить LSI магию.
Ежедневно обучаюсь новому, чтобы тексты раскрывались и приносили удовольствие не только мне, но и читающим.
Мастерски владею искусством подбора красочных и умопомрачительных эпитетов.
Каждый раз сердце сжимается от необходимости высушивать текст, поэтому буду признательна, если при сотрудничестве это не понадобиться. (Чувствую себя дементором, высасывающим душу из текста)
Кратко обо мне:
Высшее образование в сфере социального сервиса и туризма. 6 лет на факультете управления не прошли даром. Обожаю маркетинг и абсолютный фанат рекламы. Качественной рекламы. Также в 2021 прошла курсы обучения копирайтингу в школе Юлии Волкодав. В дальнейшем буду развиваться в этой профессии.
От заказчиков требуется:
- хорошее настроение
- желание создавать новое и уникальное