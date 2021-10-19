Smailova1990

Копирайтинг с улыбкой

Добро пожаловать!

Екатерина Smailова - копирайтер.

Создаю уникальный контент, согревающий души.

Магическим образом SEOОптимизирую статьи под ваши потребности и под запросы поисковых систем.

Пытаюсь приручить LSI магию.

Ежедневно обучаюсь новому, чтобы тексты раскрывались и приносили удовольствие не только мне, но и читающим.

Мастерски владею искусством подбора красочных и умопомрачительных эпитетов.

Каждый раз сердце сжимается от необходимости высушивать текст, поэтому буду признательна, если при сотрудничестве это не понадобиться. (Чувствую себя дементором, высасывающим душу из текста)

Кратко обо мне:

Высшее образование в сфере социального сервиса и туризма. 6 лет на факультете управления не прошли даром. Обожаю маркетинг и абсолютный фанат рекламы. Качественной рекламы. Также в 2021 прошла курсы обучения копирайтингу в школе Юлии Волкодав. В дальнейшем буду развиваться в этой профессии.

От заказчиков требуется:

хорошее настроение

желание создавать новое и уникальное

Я помогу, честно)