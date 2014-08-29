Smart-house

Доброго времени суток. Необходимо выполнить 2 качественные презентации компании, дистрибьютора по Электротехнической продукции для двух сегментов рынка. Презентации будут схожими, отличие по нашему видению в 3х-4х страницах. Ориентировочное число страниц 10-12. Необходимо написать тексты и оформить ...
- Продающие тексты7 заявокЗакрыт5 лет назад
Landing Page для компании занимающейся Оптовыми поставками в розничные торг точки и комплектацией объектов, светотехнической и электротехнической продукцией. Дистрибьюторы российских и зарубежных производителей CMS Webasyst уже установлена. Опыт в Электро-светотехнической тематике приветствуется, как и креативный подход и инициатива. Сайт и тексты ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать логотип, фирменный бланк для оптово-розничной электротехнической компании. Акцент в деятельности компании на светодиодное освещение, дизайнерский свет и электроустановочные изделия среднего и LUX класса. В перспективе открытие интернет магазина на СMS Webasyst. Работы много, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Необходимо сделать макет сайта с интернет магазином. Возможно шаблонного, но адаптированного под наш дизайн. Направление деятельности: Электроустановочные изделия люксовых и средних ценовых серий, а также проектирование и монтаж систем "Умный дом".Интернет-магазины26 заявокЗакрыт9 лет назад