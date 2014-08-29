Smart-house

Виталий Королев Smart-house

 
44 годаРоссия/Кемерово
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Презентация (Маркетинг-кит) компании-дистрибьютора в PowerPoint

    Доброго времени суток.  Необходимо выполнить 2 качественные презентации компании, дистрибьютора по Электротехнической продукции для двух сегментов рынка. Презентации будут схожими, отличие по нашему видению в 3х-4х страницах. Ориентировочное число страниц 10-12. Необходимо написать тексты и оформить ...

    PowerPoint
    Продающие тексты7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Landing Page под Ключ

    Landing Page для компании занимающейся Оптовыми поставками в розничные торг точки и комплектацией объектов, светотехнической и электротехнической продукцией. Дистрибьюторы российских и зарубежных производителей  CMS Webasyst уже установлена.  Опыт в Электро-светотехнической тематике приветствуется, как и креативный подход и инициатива. Сайт и тексты ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка Логотипа, фирменного стиля

    Необходимо разработать логотип, фирменный бланк для оптово-розничной электротехнической компании. Акцент в деятельности компании на светодиодное освещение, дизайнерский свет и электроустановочные изделия среднего и LUX класса. В перспективе открытие интернет магазина на СMS Webasyst. Работы много, ...

    Webasyst
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт с интернет магазином систем "умный дом"

    $200

    Необходимо сделать макет сайта с интернет магазином. Возможно шаблонного, но адаптированного под наш дизайн. Направление деятельности: Электроустановочные изделия люксовых и средних ценовых серий, а также проектирование и монтаж систем "Умный дом".

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Разработка Логотипа, фирменного стиля
Приятно работать с Виталием! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Понравился профессиональный подход Инны, не нужно было долго объяснять, концепцию поняла сразу, результатом остались довольны, работа выполнена в заявленные сроки. Рекомендую! Обязательно обратимся к ней снова!
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