SmartBotBusiness

Сергей SmartBotBusiness

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка чат ботов Viber и api интеграция

Для каких сфер бизнеса рекомендуем бизнес версию Viber:

Продажи: интернет-магазины, супермаркеты, рестораны, продажа квартир, автопродажи, сетевой маркетинг,оптовые продажи, продажа билетов, торговые площадки   

Услуги: курьерские службы, такси, банки, страхование, логистика, турфирмы, связь и интернет услуги,коммунальные предприятия, охранные компании, сто, строительные компании, медицинские центры, салоны красоты, клубы

Образовательные: учебные заведения, курсы, семинары, вебинары, кадровые агенства,нотариусы, лингвистические центры

СМИ:телеканалы, пресса, радио, соцсети, блогеры

Политика: депутатская приемная