SmartBotBusiness

Разработка чат ботов Viber и api интеграция
Для каких сфер бизнеса рекомендуем бизнес версию Viber:
Продажи: интернет-магазины, супермаркеты, рестораны, продажа квартир, автопродажи, сетевой маркетинг,оптовые продажи, продажа билетов, торговые площадки
Услуги: курьерские службы, такси, банки, страхование, логистика, турфирмы, связь и интернет услуги,коммунальные предприятия, охранные компании, сто, строительные компании, медицинские центры, салоны красоты, клубы
Образовательные: учебные заведения, курсы, семинары, вебинары, кадровые агенства,нотариусы, лингвистические центры
СМИ:телеканалы, пресса, радио, соцсети, блогеры
Политика: депутатская приемная