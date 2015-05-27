SmartProject

LOW-COST Design Project= SMART PROJECT c 1994 г.

С 1994 года команда "100%Интерьер" создает жилые интерьеры. узнайте больше на сайте

В поисках понятного инструмента для систематизации современных интерьерных предметов и отделок мы создали Интерьерную Систему Стилей

Она помогает согласовать желания заказчика с предложениями рынка и ответить на главные вопросы: как это назвать, с чем это сочетать и где это купить.

C 2010 года мы нашли возможность за 20% цены обычного дизайн проекта предоставить все нужные решения для реконструкции интерьера .* Мы назвали такой проект SMART PROJECT

*для объектов площадью до 150 м²

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Из чего состоит Smart Project?