SmartProject

Ирина SmartProject

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
LOW-COST Design Project= SMART PROJECT c 1994 г.

С 1994 года команда  "100%Интерьер" создает жилые интерьеры.     узнайте больше на сайте

          В поисках понятного инструмента для систематизации современных интерьерных предметов и отделок мы создали Интерьерную Систему Стилей 

        Она  помогает согласовать желания заказчика с предложениями рынка и ответить на главные вопросы: как это назвать, с чем это сочетать и где это купить. 

C 2010 года мы нашли возможность за 20% цены обычного дизайн проекта предоставить все нужные решения для реконструкции интерьера .* Мы назвали такой проект SMART PROJECT

*для объектов площадью до 150 м²

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Из чего состоит Smart Project?

  • Описание стиля интерьера.
  • Цветовые решения.
  • Планировки и расположение мебели.
  • Рекомендации для выбора предметов и отделок интерьера.
  • Ориентировочный бюджет комплектации интерьера.
  • Визуализация одного помещения в программе Autodesk 3ds Max.
http://www.100pro.com.ua/