SmartProject

LOW-COST Design Project= SMART PROJECT c 1994 г.
С 1994 года команда "100%Интерьер" создает жилые интерьеры. узнайте больше на сайте
В поисках понятного инструмента для систематизации современных интерьерных предметов и отделок мы создали Интерьерную Систему Стилей
Она помогает согласовать желания заказчика с предложениями рынка и ответить на главные вопросы: как это назвать, с чем это сочетать и где это купить.
C 2010 года мы нашли возможность за 20% цены обычного дизайн проекта предоставить все нужные решения для реконструкции интерьера .* Мы назвали такой проект SMART PROJECT
*для объектов площадью до 150 м²
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Из чего состоит Smart Project?
- Описание стиля интерьера.
- Цветовые решения.
- Планировки и расположение мебели.
- Рекомендации для выбора предметов и отделок интерьера.
- Ориентировочный бюджет комплектации интерьера.
- Визуализация одного помещения в программе Autodesk 3ds Max.