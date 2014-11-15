Студия Веб-дизайна Smart Guys

Наша вебстудия: Smart guys, занимается созданием продающих страниц. Что это такое? Это инструмент, который представляет собой целевую страницу, благодаря которой можно повысить уровень продаж товаров или услуг. Эта актуальная тенденция стремительно завоевывает рынок и очень скоро может появиться у всех Ваших конкурентов т.к. у некоторых уже есть.

2014 год – это начало эры интернет бизнеса. Все современные организации должны иметь веб-страницу, которая разрабатывается специально для определенного торгового предложения.

3 выгоды для Вас:

1. Вы перестанете терять клиентов! Ведь эта страница не имеет сторонних ссылок, и посетитель не покинет ее.

2. Увеличите объем продаж. Яркий дизайн и продающий контент будет стимулировать посетителя к целевому действию.

3. Пополните базу клиентов. Посетители смогут оставлять свои контактные данные на данной странице.

Чтобы все это стало реальностью, вам нужно просто заказать создание продающей страницы в нашей вэб-студии.

Чтобы перевести свой бизнес на новый уровень, вам нужно только связаться со мной.

С уважением, Smart Guys Studio