Маркетолог / контент-менеджер / копирайтер

В составе онлайн продюсерского центра beautyverse.ru активно работаю на онлайн рынке и реализую полный цикл создания, упаковки, ведения, маркетинга и реализации проекты. Мои основный компетенции: 1. Создание и упаковка онлайн проекта с 0. 2. Маркетинговые стратегии 3. Контент и копирайтинг, визуальное оформление 4. Администрирование и ведение соцсетей 5. Работа с блогерами и лидерами мнений на рынке 6. Продюсирование онлайн школ и вывод продукта на рынок 7. Работа с личными брендами

8. Перевод и написание текстов

9. Художественная коррекция текстов

10. Отцифровка/озвучка текста