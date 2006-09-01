Smejansveta

Смиян Светлана Петровна
Дата рождения: 25 мая 1989 (23 года)
Город: Донецк
Телефон: (050)-808-84-11
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы
Финансовый консультант
с 09.2011 по наст. время (11 месяцев)
Проминвестбанк (банковская деятельность)
Обязанности:
- работа с базой существующих клиентов;
- предоставление консультаций существующим клиентам;
- проведение презентаций кредитных продуктов на предприятиях;
- активное привлечение новых клиентов;
- ведение существующей базы, её расширение;
- ведение документооборота.
Своим достижением могу назвать то, что начав работать на данной должности я с каждым днем совершенствовалась как "продажник", данная должность помогла мне преодолеть страх публичного выступления перед большой аудиторией.
Менеджер по маркетингу
с 04.2011 по 09.2011 (5 месяцев)
ООО «Новая диагностика» (сфера здравоохранения)
Обязанности:
- активные продажи услуг компании при личных встречах с представителями сферы здравоохранения;
- работа по развитию компании с уже существующими клиентами;
- ведение переговоров с клиентами;
- создание и расширение клиентской базы;
- ведение документации компании;
- проведение презентаций.
Своим достижением я могу назвать то, что я разобралась в виде деятельности предприятия не имея при этом медицинского образования, пусть не досконально, но так, что позволило мне общаться с врачами на должном уровне.
Образование
Высшее
с 09.2006 по 06.2011
Донецкий государственный университет управления, факультет менеджмента, специальность - менеджмент организации, специализация - менеджмент не производственной сферы., Донецк.
Дополнительное образование
2011 – Курсы английского языка WorldCenter, Starter
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
MS Office, Internet – опытный пользователь.
Владение языками
Английский — начинающий
Французский — средний
Дополнительная информация
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Навыки работы в команде, коммуникабельность, навыки планирования, тайм-менеджмента, публичных презентаций.
УВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ:
Музыка, литература.