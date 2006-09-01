Smejansveta

Смиян Светлана Петровна

Дата рождения: 25 мая 1989 (23 года)

Город: Донецк

Телефон: (050)-808-84-11

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы

Финансовый консультант

с 09.2011 по наст. время (11 месяцев)

Проминвестбанк (банковская деятельность)

Обязанности:

- работа с базой существующих клиентов;

- предоставление консультаций существующим клиентам;

- проведение презентаций кредитных продуктов на предприятиях;

- активное привлечение новых клиентов;

- ведение существующей базы, её расширение;

- ведение документооборота.

Своим достижением могу назвать то, что начав работать на данной должности я с каждым днем совершенствовалась как "продажник", данная должность помогла мне преодолеть страх публичного выступления перед большой аудиторией.

Менеджер по маркетингу

с 04.2011 по 09.2011 (5 месяцев)

ООО «Новая диагностика» (сфера здравоохранения)

Обязанности:

- активные продажи услуг компании при личных встречах с представителями сферы здравоохранения;

- работа по развитию компании с уже существующими клиентами;

- ведение переговоров с клиентами;

- создание и расширение клиентской базы;

- ведение документации компании;

- проведение презентаций.

Своим достижением я могу назвать то, что я разобралась в виде деятельности предприятия не имея при этом медицинского образования, пусть не досконально, но так, что позволило мне общаться с врачами на должном уровне.

Образование

Высшее

с 09.2006 по 06.2011

Донецкий государственный университет управления, факультет менеджмента, специальность - менеджмент организации, специализация - менеджмент не производственной сферы., Донецк.

Дополнительное образование

2011 – Курсы английского языка WorldCenter, Starter

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

MS Office, Internet – опытный пользователь.

Владение языками

Английский — начинающий

Французский — средний

Дополнительная информация

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Навыки работы в команде, коммуникабельность, навыки планирования, тайм-менеджмента, публичных презентаций.

УВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ:

Музыка, литература.