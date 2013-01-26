Создание SEO-текстов
Смерека Евгения
Опыт работы журналистом и копирайтером 7 лет.
Услуги: создание качественных рекламных текстов для Вашего сайта, а также авторский рерайт, с целью продвижения сайта в сети.
Работаю быстро и эффективно.
Опыт работы: главный редактор журнала DJam, ньюзмейкер портала www.topdj.ua, сайта http://www.indeksmusic.com.
Оплата договорная и зависит от сложности задания и сроков.
С удовольствием выполню тестовое задание.
Контакты: [email protected]
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $500
от 1 дня
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Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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