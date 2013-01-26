Создание SEO-текстов

Смерека Евгения

Опыт работы журналистом и копирайтером 7 лет.

Услуги: создание качественных рекламных текстов для Вашего сайта, а также авторский рерайт, с целью продвижения сайта в сети.

Работаю быстро и эффективно.

Опыт работы: главный редактор журнала DJam, ньюзмейкер портала www.topdj.ua, сайта http://www.indeksmusic.com.

Оплата договорная и зависит от сложности задания и сроков.

С удовольствием выполню тестовое задание.

Контакты: [email protected]