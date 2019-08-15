Инженер - Сметчик - Консультант

Помогу в сопровождение объекта, начиная от расчёта стоимости строительства и рентабельности по объекту, заканчивая защитой смет перед Заказчиком и сдачей отчётности за выполненные работы. Так же могу помочь, грамотно снизить цену работ у субподрядчика и выбрать оптимального. Быстро составлю общую картину по строительным тендерам. Опыт в строительстве 10 лет, как в работе со сметами так и знание стройки на линии.Ну и стандартно для всех желающий, сметы в ФЕР, ТЕР, в комм.ценах, акты КС-2, КС-3, дефектовки и т.д.ЖКХ, Инженер по ремонтуИнженер по ремонтусоставляю и проверяю сметную документацию;ответственный по эксплуатации тепловых сетейконтролирую выполнения плана;контролирую деятельность подразделений предприятия и подрядных организаций;работаю с бюджетными источниками финансирования;составляю дефектные ведомости;ведения проекта от его создания до окончания строительства;и многое другое.[table]

1. ФГАОУ ВПО «УФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

факультет - дистанционного образования

кафедра – социологии и социальных отношений управления

диплом – «Управления персонала в условиях финансового кризиса» на отлично

квалификация – менеджер с дополнительной подготовкой в области управления человеческими ресурсами

специальность – менеджер

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