Smilinglady

Ольга Smilinglady

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рерайт текстов на многие темы

Пишу тексты на разные темы (кроме технических), начиная художественными и заканчивая "сухими" медицинскими. 

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