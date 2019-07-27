Frontend разработчик

Занимаюсь профессиональной frontend разработкой сайтов, если вам нужна верстка макета или создание сложного функционала или вам нужен сайт со сложным интерфейсом или веб приложение со сложной логикой, то вы можете связаться со мной в телеграмме @smirennikov или написать на почту [email protected] .

Среди последних выполненных проектов:

www.oboi.life - интернет магазин по продаже обоев, со сложным интерфейсом

http://sterh-rm.ru - интернет магазин на вордпресс

www.prodrova.ru - лендинг

https://webreddevo.github.io/Brauncon/public/ - шаблон для корпоративной компании

https://webius-projects.github.io/Oosta-Creative-Studio/ - сайт для веб-студии с анимацией