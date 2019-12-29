Smirn0va0lga

Специалист по видеомонтажу

Здравствуйте. Меня зовут Ольга Смирнова.

Я занимаюсь профессиональным созданием, редактированием и монтажом видеороликов различной сложности, чтобы воплотить Ваши идеи в видео и представить Ваш бизнес с самой выгодной стороны.

Создам из Ваших видео и фото ролики со сценарием и простые слайд-шоу.

Буктрейлеры к вашей новой книге.

Узнаваемые и запоминающиеся заставки с логотипом Вашей компании.

Вы можете быть уверены, что, заказывая видео у меня, Вы получаете отличные видеоролики по честной цене!

Буду рада нашему сотрудничеству, которое поспособствует Вашему успеху.