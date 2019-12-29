Smirn0va0lga

Специалист по видеомонтажу
Здравствуйте. Меня зовут Ольга Смирнова.
Я занимаюсь профессиональным созданием, редактированием и монтажом видеороликов различной сложности, чтобы воплотить Ваши идеи в видео и представить Ваш бизнес с самой выгодной стороны.
Создам из Ваших видео и фото ролики со сценарием и простые слайд-шоу.
Буктрейлеры к вашей новой книге.
Узнаваемые и запоминающиеся заставки с логотипом Вашей компании.
Вы можете быть уверены, что, заказывая видео у меня, Вы получаете отличные видеоролики по честной цене!
Буду рада нашему сотрудничеству, которое поспособствует Вашему успеху.
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