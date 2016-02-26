требуется фотомонтаж на высоком уровне чтобы комар носа не подточил фотографий несколько
Обработка фотографий1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
требуется фотомонтаж на высоком уровне чтобы комар носа не подточил фотографий несколько
программа должна работать на смартфонах и айфонах(айпадах, маках) получение данных об онлайне возможность получения сообщения от игроков которые пишут администратору перегрузка сервера бан\разбан игрока возможность дать игроку вещь, монеты..... вход в админку игры и возможность админить через смартфон(андроид и IOS)
Требуется знающий программист для создания CMS под игровой проект. 1. Возможности CMS: Публикация новостей (краткая/полная новость); Статические страницы; Опросы; Главная страница: новости/статическая страница; Подключение собственных php-файлов в шаблон; Вывод последних тем с форума (IPB, phpBB, vBulletin, ...