Smirnov73

Александр Smirnov73

 
50 летИзраиль/Ашдод
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для администратирования игрового сервера онлайн

    программа должна работать на смартфонах и айфонах(айпадах, маках) получение данных об онлайне возможность получения сообщения от игроков  которые пишут администратору перегрузка сервера бан\разбан игрока возможность дать игроку вещь, монеты..... вход в админку игры и возможность админить через смартфон(андроид и IOS)

    AndroidiOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание CMS

    Требуется знающий программист для создания CMS  под игровой проект. 1. Возможности CMS: Публикация новостей (краткая/полная новость); Статические страницы; Опросы; Главная страница: новости/статическая страница; Подключение собственных php-файлов в шаблон; Вывод последних тем с форума (IPB, phpBB, vBulletin, ...

    PHPMySQLDLESMTPphpBB
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад