программа должна работать на смартфонах и айфонах(айпадах, маках) получение данных об онлайне возможность получения сообщения от игроков которые пишут администратору перегрузка сервера бан\разбан игрока возможность дать игроку вещь, монеты..... вход в админку игры и возможность админить через смартфон(андроид и IOS)