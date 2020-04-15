Smirnov_company

Помогаю бизнесу встать на курс прибыли и успеха. Музыкальное направление. Тексты

Доброго времени суток!

Меня зовут Смирнов Денис.

Я из города Курган и мне 26 лет.

В бизнесе я с 2010.

За 10 лет я работал с рядом проектов таких, как:

1. Автомастерская.

2. Булочная-пекарня.

3. Кофе с собой.

4. Доставка питания.

5. Сервис по ремонту компьютеров и телефонов.

6. Пляжный бизнес.

7. Креативное агентство.

8. Спортклубы и спортбары.

9. Продажи товаров через интернет.

10. Студия звукозаписи.

Все проекты перечислять не буду т.к. их гораздо больше. Вы наверное уже поняли, что у меня есть колоссальный опыт в ведении и управлении бизнесом, что поможет вашему бизнесу встать на рельсы и приехать в итоге к успеху.

1. Мы с вами сделаем анализ бизнеса (со стороны знаете всегда виднее.)

2. Найдём слабые и узкие места бизнеса.

3. Проведём мозговой штурм и поймём, что необходимо сделать в 1, во 2 и в 3 очередь.

4. Разработаем пошаговую стратегию действий.

5. Упакуем, подкрасим, привлечем нужных людей.

6. Соберём команду мечты.

7. Внедрим инструменты и технологии.

8. Применим рабочие гипотезы, не рабочие отбросим.

9. Научимся всё делать самостоятельно или с моей помощью.

10. Если необходимо привлечем инвестиции, проработаем презентацию и отточим на мне.

И запустим бизнес мечты в новый путь, либо продадим при необходимости.

Резюмируя вышесказанное прошу делать выводы после работы со мной.

Портфолио к сожалению на данный момент нет из за ситуации с пандемией пришлось резко перенаправить действия, но

Вам стоит попробовать мои услуги и увидеть результаты своими глазами.

Надеюсь на приятное сотрудничество!

Помимо этого я занимаюсь музыкой и если нужно что-то из музыкального направления или из поэтического с радостью окажу помощь.