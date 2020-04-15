Smirnov_company

Доброго времени суток!
Меня зовут Смирнов Денис.
Я из города Курган и мне 26 лет.
В бизнесе я с 2010.
За 10 лет я работал с рядом проектов таких, как:
1. Автомастерская.
2. Булочная-пекарня.
3. Кофе с собой.
4. Доставка питания.
5. Сервис по ремонту компьютеров и телефонов.
6. Пляжный бизнес.
7. Креативное агентство.
8. Спортклубы и спортбары.
9. Продажи товаров через интернет.
10. Студия звукозаписи.
Все проекты перечислять не буду т.к. их гораздо больше. Вы наверное уже поняли, что у меня есть колоссальный опыт в ведении и управлении бизнесом, что поможет вашему бизнесу встать на рельсы и приехать в итоге к успеху.
1. Мы с вами сделаем анализ бизнеса (со стороны знаете всегда виднее.)
2. Найдём слабые и узкие места бизнеса.
3. Проведём мозговой штурм и поймём, что необходимо сделать в 1, во 2 и в 3 очередь.
4. Разработаем пошаговую стратегию действий.
5. Упакуем, подкрасим, привлечем нужных людей.
6. Соберём команду мечты.
7. Внедрим инструменты и технологии.
8. Применим рабочие гипотезы, не рабочие отбросим.
9. Научимся всё делать самостоятельно или с моей помощью.
10. Если необходимо привлечем инвестиции, проработаем презентацию и отточим на мне.
И запустим бизнес мечты в новый путь, либо продадим при необходимости.
Резюмируя вышесказанное прошу делать выводы после работы со мной.
Портфолио к сожалению на данный момент нет из за ситуации с пандемией пришлось резко перенаправить действия, но
Вам стоит попробовать мои услуги и увидеть результаты своими глазами.
Надеюсь на приятное сотрудничество!
Помимо этого я занимаюсь музыкой и если нужно что-то из музыкального направления или из поэтического с радостью окажу помощь.