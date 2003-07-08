SmirnovaVik

Смогу сделать для Вас качественную работу без орфографических ошибок и опечаток.
В основном я работаю с расшифровкой текстов в аудио или видео формате. Смогу сделать для Вас качественную работу без орфографических
ошибок и опечаток. Также перевожу тексты с английского на русский. Могу
переводить аудиокниги и диалоги. Работа всегда выполняется в срок, если я не
смогу выполнить задание в указанный вами дедлайн, я скажу об этом до начала
выполнения. Условия выполнения обговариваются.
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