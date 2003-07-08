SmirnovaVik

Смогу сделать для Вас качественную работу без орфографических ошибок и опечаток.

В основном я работаю с расшифровкой текстов в аудио или видео формате. Смогу сделать для Вас качественную работу без орфографических

ошибок и опечаток. Также перевожу тексты с английского на русский. Могу

переводить аудиокниги и диалоги. Работа всегда выполняется в срок, если я не

смогу выполнить задание в указанный вами дедлайн, я скажу об этом до начала

выполнения. Условия выполнения обговариваются.