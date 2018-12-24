Фото и видео съемка, Обработка фото-видео материала.

Фото и видео съемка

(Студийная, репортажная, портретная, каталожная, предметная, рекламная, интерьерная, семейная, жанровая, пленерная )

Подбор места съемки.

Написание сценария, если таковой необходим.

Обработка фото-видео материала.

Подбор и поиск дополнительного персонала необходимого для проведения съемки(визажисты, стилисты, модели и т.д. и т.п.)

Помощь в организации по привлечению спецтехники если таковая необходима(перевозка крупногабаритной техники для съемки)

Фотографией начал увлекаться еще в юности, позже уже в зрелом возрасте мое хобби перешло на профессиональный уровень.

Слежу за деятельностью мировых профи чтобы улучшать свои навыки и всегда стараться удивить клиента.

Обработку материала не доверяю никому, все делаю сам.

За длительное время работы появилось много знакомых из смежных сфер деятельности что непременно помогает делать работу качественно и сдавать материал в оговоренный срок.