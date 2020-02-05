SmmEkaterinaPs

Smm-менеджер Екатерина, введение и продвижение страниц в Vk и Инстаграм

Здравствуйте, меня зовут Екатерина и я Smm-менеджер. Я прошла множество курсов по Инстаграм( визуал, оформление, продвижение, введение) по копирайтингу ( продающие текста, текст который цепляет, текст для сайтов) по таргетированной рекламе( настройка и секреты), создание контент-планов и множество двуного.

Работала как с личными блогами, так и с коммерцией ( с нумерологом, топ менеджером, психологом, строительными фирмами, салоном красоты)

Буду рада поработать именно с вами