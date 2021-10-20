Здравствуйте! Меня зовут Дарья и я SMM-специалист. Мои преимущества: Прошла обучение у известных экспертов в сфере SMM,успешно отсмотрены множество вебинаров с углублением в SMM и Таргет (в числе уроки от Ангелины Дубровской,Натали Винер,СкилБокс и т.п)В работе со мной вы точно увидите полную ответственность и вовлечённость в ваш проект,ведь я беру всего лишь 3 проекта в месяц, вовлекающие рубрики и контент,они несомненно предоставят вам новых клиентов или подписчиков!