Smm_Lenochka

SMM, Администратор Инстаграм.

Здравствуйте. Меня зову Елена. Я пока новичок в этой сфере, пока учусь. Именно поэтому мои услуги пока в приятной ценовой категории. Если вам нужен ответственный сотрудник, с хорошим вкусом и желанием сделать вашу страницу интересной - обращайтесь. Уже веду свой первый проект. Цель: без накрутки лайков и подписчиков набрать аудиторию покупателей в подмосковном микрорайоне. Компания пока небольшая. Страница в Инстаграм используется для оповещения об акциях, новинках и розыгрышах. Заказчик доволен.

ЧТО УСЕЮ:

- делаю креатив, визуал, баннеры, сториз

- пишу тексты

- настраиваю шапку профиля

- меню, брошюры, флаеры

- могу настроить продвижение оста, баннера

Также общаюсь с покупателями. Вот ссылка на профиль компании, профиль которой я веду: https://instagram.com/3.14pizzeria?igshid=rbj6c9xm8ar5 Это мой профиль в соцсетях: https://instagram.com/ell_makarova?igshid=oy0rmq9vz1b3

Буду рада сотрудничеству.