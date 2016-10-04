Ведение бухгалтерии предприятия (ИП и Юр. лица на УСН)

Полное ведение бухгалтерии вашего предприятия (удаленно или спериодическим приездом в офис компании по договоренности):

1)Ведение бухгалтерского и налогового учета;

2)Ведение складского учета и кассовой книги;

3)Работа с первичной документацией;

4)Оформление приходных, расходных ордеров;

5)Проведение инвентаризации;

6)Составление актов сверок; контроль дебиторской задолженности;

7)Работа с программами "Клиент-Банк", 1С: 8.3, 1С бух 8.2, 1C Зарплата 8.2, Microsoft Office, системы ЭДО;

8)Подготовка и отправка отчетности в ИНС (возможно удаленно)

9)Подготовка и сдача отчетности по зароботной плате в Фонды

10)Расчет зарплаты, полный кадровый учет