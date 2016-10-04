Ведение бухгалтерии предприятия (ИП и Юр. лица на УСН)
Полное ведение бухгалтерии вашего предприятия (удаленно или спериодическим приездом в офис компании по договоренности):
1)Ведение бухгалтерского и налогового учета;
2)Ведение складского учета и кассовой книги;
3)Работа с первичной документацией;
4)Оформление приходных, расходных ордеров;
5)Проведение инвентаризации;
6)Составление актов сверок; контроль дебиторской задолженности;
7)Работа с программами "Клиент-Банк", 1С: 8.3, 1С бух 8.2, 1C Зарплата 8.2, Microsoft Office, системы ЭДО;
8)Подготовка и отправка отчетности в ИНС (возможно удаленно)
9)Подготовка и сдача отчетности по зароботной плате в Фонды
10)Расчет зарплаты, полный кадровый учет
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