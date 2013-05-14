Smolyanyuk

Андрей Smolyanyuk

 
39 летУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

– полиграфия любых форматов;

– допечатная подготовка макетов;

– дизайн упаковки;

– верстка книг и журналов;

– разработка логотипов и фирменных стилей.

Дизайн упаковки
Наружная реклама
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#1502
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#1608
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1681
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2065
Баннеры
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#3366
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#4733
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