– полиграфия любых форматов;
– допечатная подготовка макетов;
– дизайн упаковки;
– верстка книг и журналов;
– разработка логотипов и фирменных стилей.
Портфолио
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- Логотип для сайта, посвященного полиграфии192 просмотра
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- Логотип христианского информационного ресурса179 просмотров
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Верстка полиграфии
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Фирменный стиль
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Баннеры
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