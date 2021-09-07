Копирайтер
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Наполняю интернет качественным контентом. Пишу просто о сложном. Убеждаю словом, продаю текстом. Работаю с желанием и до результата.
Чем могу быть полезна:
▪️рерайтинг;
▪️информационные статьи, экспертные обзоры, рецензии;
▪️продающие, рекламные тексты ;
▪️посты для соцсетей, составление контент - плана;
▪️seo - оптимизированные тексты для сайтов;
▪️ тексты на главную страницу, о компании, в разделы сайта;
▪️тексты для лендингов ( прототипы), коммерческие предложения, пресс - релизы;
▪️тексты для Email-рассылок;
▪️описания карточек товаров для интернет - магазинов.
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Портфолио
- Продающий27 просмотров
- Инфоповод28 просмотров
- Рецензия22 просмотра
- Пост23 просмотра
- Вовлекающий пост22 просмотра
- Статья 5000 - 7000 зн17 просмотров
- 3 текста в 3 разных стилях22 просмотра
- Пресс - релиз23 просмотра
- Пост в Инстаграм23 просмотра