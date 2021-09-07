Копирайтер

Здравствуйте, меня зовут Светлана. Наполняю интернет качественным контентом. Пишу просто о сложном. Убеждаю словом, продаю текстом. Работаю с желанием и до результата.

Чем могу быть полезна:

▪️рерайтинг;

▪️информационные статьи, экспертные обзоры, рецензии;

▪️продающие, рекламные тексты ;

▪️посты для соцсетей, составление контент - плана;

▪️seo - оптимизированные тексты для сайтов;

▪️ тексты на главную страницу, о компании, в разделы сайта;

▪️тексты для лендингов ( прототипы), коммерческие предложения, пресс - релизы;

▪️тексты для Email-рассылок;

▪️описания карточек товаров для интернет - магазинов.