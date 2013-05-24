Snakendead

Дизайнер

Беру мало, потому что новичок. Не пугайтесь этого слова, я не в паинте всё делаю. Работаю только с Photoshop. Делаю качественно. Приветствую тесное сотрудничество, т.е. показываю совершённую работу, исправляю недочёты и делаю так, как требует работодатель. Делаю качественно. Опыт работы есть, всем очень понравилось, честно =) Сроки работы - на ваше усмотрение. За отзывы не делаю, хотя бы за минимальный заработок, уважаю свой труд. Делаю шапки, баннеры. Могу взяться за дизайн или логотип.

Контакты: [email protected] и здесь, на сайте