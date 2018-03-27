текст

Редактирование и создание текстов любой сложности,жанровой и стилистической заданности.

Работа с художественной прозой и поэзией, эквиритмический перевод с европейскихязыков.

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Образование: высшее филологическое (диплом с отличием СГПУ).

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Трудовая деятельность:

- преподаватель русского языка и литературы;

- сотрудник отдела информационного обеспечения;

- обозреватель еженедельника, старший корреспондент;

- ученый секретарь, заместитель директора по научной работе;

- TV-редактор, сценарист, ведущий телевизионных программ;

- фриланс: редактор, копирайтер, сценарист.

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Крупные проекты:

- документальный многосерийный фильм «Половина Века» - об истории города

Тольятти (редактор, сценарист);

- корпоративный фильм об истории компании «Audi» к открытию дилера «Ауди Центр

Тольятти» (сценарий, закадровый текст, режиссура озвучания).

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E-mail: [email protected]

https://vk.com/id83357181