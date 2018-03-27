Редактирование и создание текстов любой сложности,жанровой и стилистической заданности.
Работа с художественной прозой и поэзией, эквиритмический перевод с европейскихязыков.
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Образование: высшее филологическое (диплом с отличием СГПУ).
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Трудовая деятельность:
- преподаватель русского языка и литературы;
- сотрудник отдела информационного обеспечения;
- обозреватель еженедельника, старший корреспондент;
- ученый секретарь, заместитель директора по научной работе;
- TV-редактор, сценарист, ведущий телевизионных программ;
- фриланс: редактор, копирайтер, сценарист.
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Крупные проекты:
- документальный многосерийный фильм «Половина Века» - об истории города
Тольятти (редактор, сценарист);
- корпоративный фильм об истории компании «Audi» к открытию дилера «Ауди Центр
Тольятти» (сценарий, закадровый текст, режиссура озвучания).
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E-mail: [email protected]