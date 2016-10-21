SnarkTeam

Сергей SnarkTeam

 
38 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Команда программистов, дизайнеров. Специализируемся на Magento, WordPress.

Проекты, которые сданы/в поддержке/в доработке:

http://ledlife.com.ua/ - дизайн, верстка, программирование

http://jewel-shop.com.ua/ - дизайн, верстка, программирование

http://sennheiserstore.com.ua/ - дизайн, верстка, программирование

http://new.essentialware.net/ - дизайн, верстка, программирование

Проекты в работе:

VIPvelo (см. портфолио) - дизайн, верстка, программирование

Контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 (067) 230-33-09

WordPressMagento
Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#2934
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#5174
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#5650
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#7637