Команда программистов, дизайнеров. Специализируемся на Magento, WordPress.
Проекты, которые сданы/в поддержке/в доработке:
http://ledlife.com.ua/ - дизайн, верстка, программирование
http://jewel-shop.com.ua/ - дизайн, верстка, программирование
http://sennheiserstore.com.ua/ - дизайн, верстка, программирование
http://new.essentialware.net/ - дизайн, верстка, программирование
Проекты в работе:
VIPvelo (см. портфолио) - дизайн, верстка, программирование
Контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: +38 (067) 230-33-09
Портфолио
- VIPvelo139 просмотров
- Http://sennheiserstore.com.ua/222 просмотра
- Http://new.essentialware.net/140 просмотров
- Http://jewel-shop.com.ua/423 просмотра
- Http://ledlife.com.ua/177 просмотров
Интернет-магазины
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от $500
от 7 дней
#2934
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#5174
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#5650
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#7637