Редактирование фотографий различной сложности

Привет! Я профессионально занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.

Сделаю ваши снимки качественными, стильными и готовыми для публикации или продажи!

Что я предлагаю?

Ретушь портретов (уберу несовершенства, сделаю кожу естественной)

Цветокоррекция (настрою цвет в любом стиле – теплый, холодный, пастельный и др.)

Удаление или замена фона (идеально для маркетплейсов, соцсетей)

Изменение цвета объектов (например, одежды, волос, предметов)

Предметная ретушь (улучшу качество фото товаров, уберу дефекты, сделаю снимки продающими)

Реставрация фотографий

Улучшение резкости и детализации

Что вы получите?

Фото в форматах JPG, PNG (PSD по запросу)

Быстрая работа (от 1 дня)

Качественную обработку без потери естественности

💌 Готова обсудить ваши пожелания, пишите – договоримся! 😊