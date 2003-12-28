Snchight

Валерия Snchight

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Редактирование фотографий различной сложности

Привет! Я профессионально занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.

Сделаю ваши снимки качественными, стильными и готовыми для публикации или продажи!

Что я предлагаю?

  • Ретушь портретов (уберу несовершенства, сделаю кожу естественной)

  • Цветокоррекция (настрою цвет в любом стиле – теплый, холодный, пастельный и др.)

  • Удаление или замена фона (идеально для маркетплейсов, соцсетей)

  • Изменение цвета объектов (например, одежды, волос, предметов)

  • Предметная ретушь (улучшу качество фото товаров, уберу дефекты, сделаю снимки продающими)

  • Реставрация фотографий

  • Улучшение резкости и детализации

Что вы получите?

  • Фото в форматах JPG, PNG (PSD по запросу)

  • Быстрая работа (от 1 дня)

  • Качественную обработку без потери естественности

💌 Готова обсудить ваши пожелания, пишите – договоримся! 😊

Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
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