Привет! Я профессионально занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.
Сделаю ваши снимки качественными, стильными и готовыми для публикации или продажи!
Что я предлагаю?
Ретушь портретов (уберу несовершенства, сделаю кожу естественной)
Цветокоррекция (настрою цвет в любом стиле – теплый, холодный, пастельный и др.)
Удаление или замена фона (идеально для маркетплейсов, соцсетей)
Изменение цвета объектов (например, одежды, волос, предметов)
Предметная ретушь (улучшу качество фото товаров, уберу дефекты, сделаю снимки продающими)
Реставрация фотографий
Улучшение резкости и детализации
Что вы получите?
Фото в форматах JPG, PNG (PSD по запросу)
Быстрая работа (от 1 дня)
Качественную обработку без потери естественности
💌 Готова обсудить ваши пожелания, пишите – договоримся! 😊