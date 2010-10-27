Образование: 2001-2007гг Вятский Государственный университет, Факультет Прикладной Математики и Телекоммуникаций, специальность Бытовая Радиоэлектронная Аппаратура, квалификация - инженер.
Профессиональная деятельность: ведущий специалист Участка технической поддержки пользователей сети передачи данных (ADSL, FTTB, ip-телефония).
Сопутствующие занятия: написание технических инструкций и деловой документации, деловой английский, заключение договоров и сделок.
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