MBA (маркетинг), PR, SMM и копирайтинг

Профессионал в маркетинге и PR, готова помочь составить Вам составить маркетинг кит, подготовить листовки или рассылки, пресс релизы, разработать стратегию продвижения в соц. сетях. Разработаю и размещу контекстную рекламу, представлю статистику и аналитику. Создаю не сложные сайты (HTML, wordpress, Joomla) и мобильные приложения. Огромный опыт работы в маркетинге и PR международных компаний, а также в рекламной компании. Публикации в журналах с общим тиражом 30 000 экземпляров. Отличное знание тем: недвижимость, туризм, FMCG рынок, детская и женские темы. В принципе, готова писать на любые темы. Английский- свободно. Имеется скайп, на связи.