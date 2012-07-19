Snezhanna_B

Снежанна Бочкарева Snezhanna_B

 
32 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Опыт работы с компьютером:

- операционные системы (Windows, Linux),

- программы (текстовые редакторы(Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint,Open Office), электронные таблицы (Microsoft Office Excel), графические пакеты(Adobe Photoshop SC5.1, Paint, Nikon Capture NX ), СУБД(Microsoft Office Access, SQL)),

-знания языков программирования: Delphi, C/C++; базовые знания Java, PHP, HTML, MySQL.

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