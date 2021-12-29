Я UI / UX дизайнер, который стремится создавать простые, оригинальные и впечатляющие пользовательские интерфейсы. Мое образование в области психологии дает мне основу для понимания пользователей и помогает в работе с людьми. Я сосредоточена на использовании своих навыков, помогая создавать ориентированные на пользователя дизайны, которые позволят пользователям преуспевать с использованием технологий. Я была бы рада внести свой вклад в процесс создания уникальных продуктов для вашего бизнеса