Опыт написания студенческих работ, курсовых, переводов - 4 года.

Высшее образование:

1. Экономическое: "Финансы и кредит" (2003-2008 г.г.) - Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

В настоящее время работаю управляющим коммерческого отдела в рекламном агентстве.

4 года занимаюсь - написанием студенческих работ, рефератов (экономика, финансы, управление и менеджмент, маркетинг, реклама, статистика, психология, педагогика, гуманитарные дисциплины и др.).

Решаю задачи по экономике, финансам, статистике, теории вероятности и др.

Имеется эксклюзивная база собственных оригинальных работ (в Интернете не публиковалась).

Опыт написания 2-х научных работ по рекламе и 4-х работ по экономике.

Работу выполняю качественно, недорого

Дополнительно:

1. Веду рубрику в женском журнале (рубрика: красота и здоровье, позитивное мышление);

2. Английский - разговорный уровень;

Свободный, неограниченный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-12 часов в сутки.