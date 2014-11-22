Резюме

1997-1999г Областное ТВ - видеооператор, видеомонтаж

1999-2004г частная студия, технический директор, монтаж и обработка аудио-видео материала, проведение конференций, презентаций, концертов

2004-2006 - ночной клуб, звуко- и свето-режисер (настройка концертного аудио оборудования (Electro-Voice, ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT), свето-сопровождение ; DMX системы (LightJockey, ShowLight, Lightmaster и т.п.)

2012-2014 - Интернет “Школа Бизнеса Алекса Яновского”

(сервера (Windows, Linux, Mac), аудио - видео трансляция, техническая поддержка вебинаров, техническая поддержка пользователей, проведение онлайн и офлайн мероприятий, обработка видео и аудио материала )

Опыт обслуживания систем Windows и Linux более 10-и лет;

Опыт проведения и технического сопровождения онлайн конференций, вебинаров, видео и аудио трансляций.

Удаленное обслуживание и настройка.

Консультирование по аудио видео оборудованию для трансляций, мероприятий и т.д.

Удаленная поддержка серверов и пользователей.

Установка, настройка, обновление серверов на FreeBSD, Debian Linux, Windows, …

Поддержка серверов и сервисов, контроль безопасности, резервное копирование.

- регистрация и настройка доменов

- первоначальную настройку серверов;

- резервное копирование веб-контента и баз данных

- установку нового программного обеспечения;

- отслеживание и установку обновлений;

Настройка подготовка серверов для эксплуатации, установка приложений, настройка (apache, php, mysql, dns , безопастность и т.д.)

Техническая поддержка онлайн конференций, консультации по оборудованию, программному обеспечению; сопровождение, как онлайн так и оффлайн (при возможности) мероприятий.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, легко обучаемый, опыт командной работы.

Контакты

skype: davinchy.sergey

emeil : [email protected]