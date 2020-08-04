Видеомонтажер Работа с видеофайлами: монтаж интервью, концертов, видеороликов на ютуб. Владение навыками шейповой анимации,озвучка, создание плашек и

Учусь на факультете "Реклама и связи с общественностью в Московском Гуманитарном Университете (по субботам). Свою будущую деятельность вижу в области видеорекламы, PR.

Хорошо знаю программы: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Da Vinci, Adobe Animate. Отличное знание всех офисных программ.

Были "пробы пера" в создании видеоклипов (съемка, режиссура, сценарий, монтаж, озвучка), короткие Romantiic-видео. Могу делать качественные видео и фото материалы для соцсетей, добавлять к ним текст, музыку, субтитры. А также обзоры Ваших услуг или товаров с размещением на youtube.

Готов работать как удаленно,так и в офисе, брать работу на дом. Хочу устроиться на стажировку в крупную компанию, чтобы научиться делать серьезные проекты в области рекламы и PR.

Быстро учусь новому, неконфликтен, коммуникабелен. Грамотная речь, дисциплинированность, уважение к старшим товарищам. Не курю, занимаюсь спортом.

ССЫЛКА на Мой Видеомонтаж- https://drive.google.com/file/d/1BMnU-KPr7zWlTvMsu3mdrRgfMPs3s8e9/view?usp=sharing (детский контент)

ССЫЛКА на Мой Видеомонтаж- https://drive.google.com/file/d/12A04mK6cLAxjAcPNvGbopE3YXdRqVlxJ/view?usp=sharing (видеоблог)