Сертифицированный специалист Google AdWords по поисковой и мобильной рекламам.
Преимущества контекстной рекламы:
- Ненавязчивость. В поисковой сети реклама показывается только тем пользователям, которые активно интересуется вашим товаром или услугой.
- Скорость запуска. Объявления появляются практически сразу после настройки рекламной кампании и пополнения баланса AdWords
- Точность. Благодаря различным методам таргетинга, контекстную рекламу можно максимально точно настроить именно на вашу целевую аудиторию
- Гибкость. AdWords позволяет очень быстро изменять настройки аккаунта и направлять рекламу в русло максимальной эффективности.
- Возможность платить только за резульатат. В контекстной рекламе есть возможность настроить оплату только за полученные конверсии, которые предварительно мы сами устанавливаем (например, можно платить только за звонкит потенцильных клиентов)
- «Плати сколько хочешь». Вы сами можеет выбрать, какой бюджет выделить на контекстную рекламу в Google. Кампании в AdWords можно приспособить практически под любой бюджет, и при этом они будут эффективны.