SnowFebruary

Могу предложить следующие услуги:

- редактирование (есть опыт работы как редактора интернет-журнала ForbesFic (полгода) и непрофессиональных литературных произведений (около 3 лет); могу предоставить ссылки)

- рерайтинг

- копирайтинг

- переводы (английский, польский)

- другие виды работ (зависит от ее сути)

Почему Вам стоит выбрать меня?

- высокое качество работы

- без задержек

- Ваши замечания учитываю, ошибки исправляю.

- всегда на связи

- вежлива в общении

- недорого

Если говорить о моем образовании, то я окончила 10 классов, гиа по русскому - 42б из 42б (хотите - верьте, хотите - нет). По литературе также "5"

Не бойтесь доверить мне Вашу работу!