SnowFebruary

Могу предложить следующие услуги:
- редактирование (есть опыт работы как редактора интернет-журнала ForbesFic (полгода) и непрофессиональных литературных произведений (около 3 лет); могу предоставить ссылки)
- рерайтинг
- копирайтинг
- переводы (английский, польский)
- другие виды работ (зависит от ее сути)
Почему Вам стоит выбрать меня?
- высокое качество работы
- без задержек
- Ваши замечания учитываю, ошибки исправляю.
- всегда на связи
- вежлива в общении
- недорого
Если говорить о моем образовании, то я окончила 10 классов, гиа по русскому - 42б из 42б (хотите - верьте, хотите - нет). По литературе также "5"
Не бойтесь доверить мне Вашу работу!
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