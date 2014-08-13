Пуско-наладка, автоматизация, проектирование.

1. Пуско-наладочные работы и обслуживание электрооборудования АСУ. Работа с контроллерами фирм Siemens S7 (200, 300, 400), TCS, Omron, Mitshubishi, Ремиконт. Разработка программного обеспечения (LAD, STL, FBD, СFC и т.д.). Работа со средами визуализации WinCC и InTouch. Внедрение систем диагностики IBA PDA. Работа с частотными преобразователями таких производителей как Siemens (Simoreg, Simovert, Micromaster), Converteam, Omron, Lenze, SchnaiderElectric.

2. Наладка и обслуживание любого ИТ оборудования c нуля: банкоматы (Wincorr, Diebold); платежные терминалы; кассовые модули; сетевое оборудование; локальные сети; АТС; ПК; подбор и внедрение ПО; сервера; системы видеонаблюдения, контроля доступа, сигнализации, бесперебойного питания, стабилизации напряжения; копировальной техники; счетчики банкнот, монет; детекторы банкнот.

Работа с сервисными организациями, провайдерами.

3. Cветотехническое проектирование,расчет всех требуемых световых характеристик с помощью Dialux.

Ключевые навыки

Автоматизация, Автоматизация технологических процессов, Автоматизированное рабочее место (АРМ), Аутсорсинг, Аутстаффинг, Инженерные системы, Инжиниринг, Информационные технологии, Схемотехника электронного оборудования, Управление затратами, Управление предприятием, Управление рисками, Электрические системы и слаботочные системы