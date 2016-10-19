Snowrooms

Ольга Snowrooms

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновление сайта (Джумла)

    Уважаемые исполнители, необходимо обновить 2 сайта до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Далее надо изменить дизайн, ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле. Возможно, ошибка удалится ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновление дизайна (Джумла)

    Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под ...

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Новый дизайн двух сайтов + обновление Джумлы

    Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ

    Добрый день, уважаемые фрилансеры.  Нужен сайт, не требующий знаний программирования для его администрирования. Преимущественно Joomla, но можно и другие похожие ресурсы. Дизайн очень простой, более подробно напишу в личку в случае заинтересованности вашей кандидатурой. Обращаю внимание, ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание блога

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать блог. Просьба в отклике указывать желаемое вознаграждение за проделанную работу. Предупреждаю, что работаю без предоплаты.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Уважаемые исполнители. Необходимо доработать сайт с учетом определенных требований, которые можно посмотреть в прикрепленном файле.  В заявке прошу указывать уровень желаемого вознаграждения за выполненную работу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт

    Уважаемые исполнители, необходимо перепрограммировать действующий сайт на CMS - ДЖУМЛА. Прошу указывать сумму желаемой оплаты за данную услугу.

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сайт под ключ
Joomla
+
Наше сотрудничество не состоялось, но в этом нет вины данного исполнителя. Она готова была помочь, и, я уверена, сделал бы это профессионально. Просто изменились обстоятельства и проект пришлось закрыть.
Ответный отзыв
polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Все понравилось! С оплатой и коммуникацией все отлично! Спасибо за проект! Буду рад еще сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Спасибо!
Ответный отзыв