Уважаемые исполнители, необходимо обновить 2 сайта до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Далее надо изменить дизайн, ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле. Возможно, ошибка удалится ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен сайт, не требующий знаний программирования для его администрирования. Преимущественно Joomla, но можно и другие похожие ресурсы. Дизайн очень простой, более подробно напишу в личку в случае заинтересованности вашей кандидатурой. Обращаю внимание, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать блог. Просьба в отклике указывать желаемое вознаграждение за проделанную работу. Предупреждаю, что работаю без предоплаты.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Уважаемые исполнители. Необходимо доработать сайт с учетом определенных требований, которые можно посмотреть в прикрепленном файле. В заявке прошу указывать уровень желаемого вознаграждения за выполненную работу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Уважаемые исполнители, необходимо перепрограммировать действующий сайт на CMS - ДЖУМЛА. Прошу указывать сумму желаемой оплаты за данную услугу.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад