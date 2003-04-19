Sobetska981

Быстро, качественно, надежно
- Транскрибация
Фото / аудио / видео в текстовый формат. С украинского, русского языка.
- Обработка фотографии
Редактирование, ретушь, коллаж, фото.
- Перевод
Перевод текстов с русского, украинского и английского языков.
- Дизайн
В деле дизайна новичок, имею в наличии несколько работ;
- Рерайтинг
Швидко, якісно, надійно
— Транскрибація
Фото/аудіо/відео в текстовий формат. З української, російської мови.
—Обробка фотографій
Редагування, ретуш, колаж, фото.
—Переклад
Переклад текстів з російської, української та англійської мов.
—Дизайн
В справі дизайну новачок, та маю в наявності декілька робіт
- Рерайтинг
Fast, high quality, reliable
- Transcription
Photo / audio / video to text format. From Ukrainian, Russian languages
- Photo editing
Editing, retouching, collage, photos.
- Translation
Translation of texts from Russian, Ukrainian and English.
- Design
I’m new to design, but I have some work to do
- Rewriting