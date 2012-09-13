Економіст,юрист

Досвід роботи 32 роки, економіст, юрист.

Рік народження 1961, Освіта вища

Київський Національний Економічний Університет,

спеціалізація: правознавство

Кваліфікація: 21 рік практичного досвіду в банківській системі, 11 років практичного досвіду роботи у сфері господарського, цивільного,

земельного, трудового, адміністративного, процесуального права.

ПК на рівні досвідного користувача (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, поштові програми).

Знання «1С: Бухгалтерія» - на навчальному рівні.

Ділове спілкування, робота з людьми.

Готовність до навчання та вдосконалення знань.

Українська – рідна, російська – вільно.

Англійська – розмовний, письмовий (зі словником).

Дисциплінованість, комунікабельність, цілеспрямованість, відсутність шкідливих звичок.