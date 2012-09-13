Досвід роботи 32 роки, економіст, юрист.
Рік народження 1961, Освіта вища
Київський Національний Економічний Університет,
спеціалізація: правознавство
Кваліфікація: 21 рік практичного досвіду в банківській системі, 11 років практичного досвіду роботи у сфері господарського, цивільного,
земельного, трудового, адміністративного, процесуального права.
ПК на рівні досвідного користувача (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, поштові програми).
Знання «1С: Бухгалтерія» - на навчальному рівні.
Ділове спілкування, робота з людьми.
Готовність до навчання та вдосконалення знань.
Українська – рідна, російська – вільно.
Англійська – розмовний, письмовий (зі словником).
Дисциплінованість, комунікабельність, цілеспрямованість, відсутність шкідливих звичок.