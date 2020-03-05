Написание и запись музыки (любые стили) для ваших целей!

Несколько слов о том, что конкретно хочу предложить. Я могу быть вам полезен в качестве создателя авторского музыкального медиа-конетнта… Кратко о себе: Я занимаюсь музыкой около 30 лет. В составе собственной группы выпустил шесть номерных альбомов. На данный момент я работаю в собственной студии, на которой сочиняю и записываю инструментальные треки в самых различных направлениях и стилях. Мои треки могут быть использованы в рекламных роликах, фильмах, видео-играх, видео-презентациях, фоновой музыки для бизнеса, заставках для видео-блогов, аудио-брендинга, и т.п… Также могу написать песню под готовый текст, сделать аранжировку на готовую музыку, исправить неудачную запись и многое другое... В случае одобрения моей работы, я полностью отдаю вам авторские права…

Если вас заинтересовало мое предложение, то буду безмерно рад сотрудничеству! Также работаю и на долговременной основе...

P.S. Мои расценки зависят от хронометража и сроков сдачи заказа. Но хочу сказать сразу, что у меня в разы дешевле, чем на подобных студиях. Тем более, что, как и сказано выше, я полностью передаю авторские права, в отличии от тех же аудио-стоков, где каждый трек может продаваться несчетное кол-во раз…