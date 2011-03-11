Навыки:
Языки: HTML, PHP 5+, Action Script 3, Ajax.
Базы данных: MySQL, PostgreSQL
Фреймворки: Zend framework, Symfony, Django, Ruby on Rails
СМS: Joomla, PhpFox, PhpBB, DLE, ShopCMS...
Выполняем следующие виды работ:
- разработка крупных соц сетей;
- дизайн сайтов и интерфейсов;
- видео дизайн;
и т.д.
В случае разработки крупных проектов, осуществляю все работы по настройке и подготовке сервера, включая FMS.
Не берусь за:
- за проекты, которые не в силе реализовать;
- за разработки, которые нарушают законом.
Переговоры только: ICQ
Редко: Skype (не привично, не удобно)
Действие аккаунта приостановлено!