Навыки:

Языки: HTML, PHP 5+, Action Script 3, Ajax.

Базы данных: MySQL, PostgreSQL

Фреймворки: Zend framework, Symfony, Django, Ruby on Rails

СМS: Joomla, PhpFox, PhpBB, DLE, ShopCMS...

Выполняем следующие виды работ:

- разработка крупных соц сетей;

- дизайн сайтов и интерфейсов;

- видео дизайн;

и т.д.

В случае разработки крупных проектов, осуществляю все работы по настройке и подготовке сервера, включая FMS.

Не берусь за:

- за проекты, которые не в силе реализовать;

- за разработки, которые нарушают законом.

Переговоры только: ICQ

Редко: Skype (не привично, не удобно)