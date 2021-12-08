Фоторедактор, артер, иллюстратор
Я - начинающий фрилансер и мне нужен опыт работы. Мне важно, чтобы каждое Ваше задание было выполнено в лучшем качестве за короткие сроки.
Со мной легко работать. У каждого задания может быть несколько конечных
вариантов на Ваше усмотрение. К любой проблеме отношусь серьезно,
подхожу к задаче с разных сторон, поэтому, не сомневайтесь, работа будет
выполнена точно в срок!
Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator
Занимаюсь фотомонтажом и обработкой, рисую портреты, иллюстрации, концепты и стикеры
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Полный рост21 просмотр
- Цветокоррекция20 просмотров
- Цветокоррекция22 просмотра
- Замена предмета на фото27 просмотров
- Цветокоррекция21 просмотр
- Удалене фона24 просмотра
- Полный рост27 просмотров
- Фотомонтаж (на примере обложки альбома)20 просмотров
- Фотомонтаж22 просмотра
- Цветокоррекция27 просмотров
- Обработка лица18 просмотров
- Фотообработка19 просмотров