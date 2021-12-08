Фоторедактор, артер, иллюстратор

Я - начинающий фрилансер и мне нужен опыт работы. Мне важно, чтобы каждое Ваше задание было выполнено в лучшем качестве за короткие сроки.

Со мной легко работать. У каждого задания может быть несколько конечных

вариантов на Ваше усмотрение. К любой проблеме отношусь серьезно,

подхожу к задаче с разных сторон, поэтому, не сомневайтесь, работа будет

выполнена точно в срок!

Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator

Занимаюсь фотомонтажом и обработкой, рисую портреты, иллюстрации, концепты и стикеры