Молодой и практичный программист, качественно выполняющий свою работу!

✍Информация

Привет!

Моё имя Дмитрий и я программист из города Киев, Украина. Мне 19 лет, не женат и склонен к саморазвитию.

В основном подрабатываю на бирже - Weblancer. В сфере программирования я ни много ни мало - 4 года.

Языки, которыми я владею: PHP, HTML, CSS, JS, Python.

☕ Деятельность

Если говорить о заказах, за которые я готов взяться - это к примеру: Написание сайтов на языке PHP, установка, настройка и администрирование движков Joomla, WordPress, Drupal, написание сайта под ключ, разработка backend-составляющей, написание той или иной программы на языке Python.

Общение

В отличии от других разработчиков, я готов обсуждать заказ как в письменном виде, так и в голосовом чате. Мессенджеры, в которым Вы можете обсудить со мной заказ: Discord, Telegram, Skype и даже ICQ.

Правки

Все правки я делаю исключительно бесплатно, ведь, вёрстка сайтов или написание какой-либо программы - дело субъективное. Мне понравилось одно, по существу сделать нужно было другое, а заказчик вообще имел ввиду третье.

Если данная правка никак не меняет строение сайта, она будет сделана совершенно бесплатно.

Аванс

В следствии того, что я относительно новый пользователь на площадке Weblancer﻿, я работаю без какой-либо пред. оплаты.

Я понимаю, сложно доверится человеку без "рейтинга", но ведь, лучше 1 раз рискнуть и получить свой идеальный вариант, чем никогда этого не делать и переплачивать за "проверенных" рейтингом пользователей.