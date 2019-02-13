✍Информация
Привет!
Моё имя Дмитрий и я программист из города Киев, Украина. Мне 19 лет, не женат и склонен к саморазвитию.
В основном подрабатываю на бирже - Weblancer. В сфере программирования я ни много ни мало - 4 года.
Языки, которыми я владею: PHP, HTML, CSS, JS, Python.
☕ Деятельность
Если говорить о заказах, за которые я готов взяться - это к примеру: Написание сайтов на языке PHP, установка, настройка и администрирование движков Joomla, WordPress, Drupal, написание сайта под ключ, разработка backend-составляющей, написание той или иной программы на языке Python.
Общение
В отличии от других разработчиков, я готов обсуждать заказ как в письменном виде, так и в голосовом чате. Мессенджеры, в которым Вы можете обсудить со мной заказ: Discord, Telegram, Skype и даже ICQ.
Правки
Все правки я делаю исключительно бесплатно, ведь, вёрстка сайтов или написание какой-либо программы - дело субъективное. Мне понравилось одно, по существу сделать нужно было другое, а заказчик вообще имел ввиду третье.
Если данная правка никак не меняет строение сайта, она будет сделана совершенно бесплатно.
Аванс
В следствии того, что я относительно новый пользователь на площадке Weblancer, я работаю без какой-либо пред. оплаты.
Я понимаю, сложно доверится человеку без "рейтинга", но ведь, лучше 1 раз рискнуть и получить свой идеальный вариант, чем никогда этого не делать и переплачивать за "проверенных" рейтингом пользователей.