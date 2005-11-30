UX/UI дизайнер/Веб-дизайнер

Меня зовут Софья. Я UX/UI-дизайнер. Разрабатываю современный, стильный, а главное работающий дизайн, опираясь на анализ сильных и слабых сторон ваших конкурентов. Правки всегда выполняю БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата ,который будет вас полностью устраивать.

На моем счету больше 90 успешно выполненных проектов, но на другой бирже.

Проходила курсы у:

—Dl Boost про ux/ui дизайн

Обладаю высокой работоспособностью, техническим складом ума, ответственна, дисциплинированна, коммуникабельна, пунктуальна.

Всегда готова к интересным проектам и открыта для сотрудничества!