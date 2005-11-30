UX/UI дизайнер/Веб-дизайнер
Меня зовут Софья. Я UX/UI-дизайнер. Разрабатываю современный, стильный, а главное работающий дизайн, опираясь на анализ сильных и слабых сторон ваших конкурентов. Правки всегда выполняю БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата ,который будет вас полностью устраивать.
На моем счету больше 90 успешно выполненных проектов, но на другой бирже.
Проходила курсы у:
—Dl Boost про ux/ui дизайн
Обладаю высокой работоспособностью, техническим складом ума, ответственна, дисциплинированна, коммуникабельна, пунктуальна.
Всегда готова к интересным проектам и открыта для сотрудничества!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн лендинга для Hodlers4 просмотра
- Дизайн лендинга D-LAM3 просмотра
- Дизайн для интернет-магазина SvetPost4 просмотра
- Дизайн сайта для обменника валют AlfaTrades10 просмотров
- Дизайн лендинга для VipSub11 просмотров
- Дизайн сайта для Sardinia Guide11 просмотров
- Дизайн сайта для Villeroy & Boch2 просмотра