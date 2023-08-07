Дизайнер интерьеров
Начинающий дизайнер интерьера - продумаю планировку Вашей квартиры как для жизни, так и для успешной сдачи в аренду! В прошлом риелтор - знаю, как дизайн квартиры влияет на дальнейшую реализацию объекта!
Готова взять часть проекта или помочь опытному дизайнеру!
составление ТЗ с Заказчиком
подбор референсов и создаю moodboard
замеры объекта
чертежи в ArchiCad (обмерный план, план существующих инженерных коммуникаций, план демонтажа, план монтажа, план перепланировки)
разработка планировочного решения с нормами эргономики
фото-реалистичные коллажи в Photoshop
Оплата обсуждается индивидуально, с учётом объёма работ и сроков.
Портфолио
- Мини-проект для квартирынет просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$4/час
от $50от 5 дней
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