Дизайнер интерьеров

Начинающий дизайнер интерьера - продумаю планировку Вашей квартиры как для жизни, так и для успешной сдачи в аренду! В прошлом риелтор - знаю, как дизайн квартиры влияет на дальнейшую реализацию объекта!

Готова взять часть проекта или помочь опытному дизайнеру!

составление ТЗ с Заказчиком

подбор референсов и создаю moodboard

замеры объекта

чертежи в ArchiCad (обмерный план, план существующих инженерных коммуникаций, план демонтажа, план монтажа, план перепланировки)

разработка планировочного решения с нормами эргономики

фото-реалистичные коллажи в Photoshop

Оплата обсуждается индивидуально, с учётом объёма работ и сроков.