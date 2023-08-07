Sofa_

Софья Sofa_

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер интерьеров

Начинающий дизайнер интерьера - продумаю планировку Вашей квартиры как для жизни, так и для успешной сдачи в аренду! В прошлом риелтор - знаю, как дизайн квартиры влияет на дальнейшую реализацию объекта!

Готова взять часть проекта или помочь опытному дизайнеру!

  • составление ТЗ с Заказчиком

  • подбор референсов и создаю moodboard

  • замеры объекта

  • чертежи в ArchiCad (обмерный план, план существующих инженерных коммуникаций, план демонтажа, план монтажа, план перепланировки)

  • разработка планировочного решения с нормами эргономики

  • фото-реалистичные коллажи в Photoshop

Оплата обсуждается индивидуально, с учётом объёма работ и сроков.

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$4/час
от $50от 5 дней
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