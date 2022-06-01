Твой комфортный художник

Меня зовут Софи, я начинающий фрилансер. Хотелось бы в это верить) Довольно давно занимаюсь рисунками, в основном простой карандаш. С 13 лет начала создавать эскизы к татуировкам. Так я их называла. Восхищаюсь искусством создания картин на теле и безумно хочу вносить свой вклад)

К тому же, у меня есть большое желание заниматься разными направлениями фриланса, я умею не только рисовать, например, я люблю делать атмосферные обработки фото, создавать шрифт, дизайн комнаты/квартиры/этажа, писать красивые стихи, формулировать мысли/поздравления/статьи. Всё, что касается творчества и большой фантазии, для меня)